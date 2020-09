De uitzending van 24 september

Doet Italië het echt zo veel beter?

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt snel op. De curves in Frankrijk en Spanje gaan zorgwekkend snel omhoog en ook in Nederland stijgen de percentages snel. Italië doet het in vergelijking met andere Europese verrassend goed.

Hoe komt dat? Nieuwsuur is bij Italiaanse scholen, die vandaag pas weer openen na een half jaar gesloten te zijn geweest. Ook praten we met de vice-voorzitter van de Italiaanse artsenvereniging. Correspondent Mustafa Marghadi praat ons bij met de laatste stand van zaken.