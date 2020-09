Algemene Rekenkamer: kostbare tijd verloren, testcapaciteit bleef onbenut 

Er had in het begin van de corona-uitbraak in Nederland meer getest kunnen worden dan is gedaan. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een vandaag verschenen rapport. Er was ondanks berichten over schaarste wel degelijk meer testcapaciteit dan is ingezet. "Er is niet volledig gebruik gemaakt van de middelen die er waren", zegt Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer.

De Rekenkamer omschrijft in haar rapport een waaier aan oorzaken. Het krappe testbeleid van het kabinet, waarbij slechts een kleine groep mensen in aanmerking kwam voor een test, speelde ook een rol, zegt Irrgang. "Doordat Nederland zeer beperkt wilde testen, was de dreiging voor tekorten hier relatief klein. Internationale fabrikanten van testmaterialen die hun schaarse goederen moesten verdelen, gaven daarbij voorrang aan landen waar wel breed werd getest, en waar daarom ook grotere tekorten dreigden."

Het Nederlandse beleid werd mede krap gehouden omdat minister Hugo de Jonge geen zicht had op de capaciteit van de verschillende laboratoria, schrijft de Rekenkamer. "Het heeft kostbare tijd gekost voordat de overheid dit op een rijtje had. Hoewel dat overzicht er relatief snel was, kon er al die tijd dus niet volop worden ingezet op testen."

Een complicerende factor daarbij was dat sommige laboratoria hun capaciteit te rooskleurig voorstelden. Desondanks was er volgens de Rekenkamer ruimte om meer te testen.