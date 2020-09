De uitzending van 22 september

In de Tweede Kamer gaat het vandaag de hele dag over het coronavirus en de bestrijding daarvan. Er wordt een technische briefing gegeven en aan het einde van de middag begint het debat over het coronavirus.

Het zal onder meer gaan over de mondkapjesrichtlijn van het RIVM voor de ouderenzorg. Nieuwsuur publiceerde deze week dat een belangrijk advies uit die richtlijn in stilte is ingetrokken. Daarnaast werd altijd beweerd dat de richtlijnen alleen maar gebaseerd waren op medisch advies en veiligheid, maar bleek nu dat schaarste ook een rol speelde.