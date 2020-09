De uitzending van 21 september

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja is vandaag in Brussel. Ze bezoekt het Europees Parlement en praat informeel met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Volgens Tichanovskaja is zij de rechtmatige winnaar van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland op 9 augustus, en niet zittend president Loekasjenko.

Tekort aan mbo-stageplekken

Ervaring opdoen op de werkvloer is essentieel voor de meer dan 500.000 mbo-studenten in Nederland. Maar door de coronacrisis is er een groot tekort aan stageplekken, vooral voor een kortdurende stage. Het grootst zijn de tekorten in zorg en welzijn, maar ook in de ict, de luchtvaart en op kantoor is er een tekort aan stageplekken.

Ondanks een actieplan en oproepen vanuit politiek en bedrijfsleven lukt het maar niet om het tekort terug te dringen. Bij sommige bedrijven is er domweg geen werk meer voor stagiaires, maar er zijn ook bedrijven die wel kunnen maar niet willen.