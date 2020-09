De uitzending van 20 september

Wie heeft er recht op de rijkdommen van de ruimte?

De NASA wil commerciële bedrijven inschakelen om stof en stenen van de maan te bemachtigen. Dat maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie deze week bekend. Het roept vragen op over het eigendomsrecht in de ruimte. Van wie zijn de maan, de planeten en asteroïden, en hun grondstoffen eigenlijk? Onze econoom Mathijs Bouman zocht het uit, in het laatste deel van onze serie over de economie van de ruimte.