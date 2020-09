De uitzending van 19 september

Reconstructie: waarom werd mondkapjesrichtlijn aangepast?

Eind augustus ontdekt Nieuwsuur dat het advies om geen mondkapjes te dragen bij 'kort contact' met coronapatienten uit de richtlijnen voor de ouderenzorg zijn geschrapt. Het was veilig om dat advies te volgen, werd maandenlang tegen verpleeg- en thuiszorgpersoneel gezegd.

Nu wordt opeens anders geadviseerd. Hoe is het RIVM tot deze opvallende draai gekomen? Gisteren meldden we al dat de omstreden mondkapjesrichtlijn tóch gebaseerd was op schaarste, ondanks dat steeds anders werd beweerd. Vanavond een uitgebreide reconstructie met alle feiten en details.