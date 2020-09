De uitzending van 12 september

Opnieuw demonstratie op Lesbos, opbouw noodkamp vordert

De spanningen op het Griekse eiland Lesbos blijven oplopen. De politie zette vandaag traangas in tegen demonstrerende bewoners van het afgebrande migrantenkamp Moria, terwijl inwoners van Lesbos de bouw van nieuwe opvangplaatsen blokkeren met wegafzettingen.

In Moria braken in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere branden uit, vermoedelijk aangestoken door gefrustreerde bewoners. De branden legden het kamp in de as, duizenden bewoners raakten dakloos. De Griekse overheid bouwt nu een tijdelijk opvangkamp. Verslaggever Saskia Dekkers is op Lesbos en doet verslag.