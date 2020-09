Alles op losse schroeven: zij raakten opeens hun baan kwijt door coronacrisis

Wat begon als een gezondheidscrisis is voor velen inmiddels ook een economische crisis geworden. Deze week bleek dat Nederlanders zich zorgen maken over hun toekomst, en met name over hun werk.

En verwacht wordt dat de onvrede over het eigen leven verder zal oplopen de komende maanden, als de werkloosheid toeneemt of de overheidssteun versobert.

Veel werknemers die dachten dat ze werkzekerheid hadden maar in de 'verkeerde' branche werkten, zijn opeens op straat komen te staan. Mensen met tijdelijke banen die net wel of net niet rondkomen, kunnen de klappen van de crisis niet opvangen met hun minimale buffer.

We spraken vier mensen die ieder op hun eigen manier (financieel) geraakt zijn door de crisis, en bij wie de werkzekerheid en daarmee de toekomst van de één op de andere dag op losse schroeven kwam te staan: