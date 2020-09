Ministerie betaalde miljoenen meer voor eerste coronatesten

In de eerste maanden van de coronacrisis is door het ministerie van Volksgezondheid meer betaald voor coronatests dan op basis van de kostprijs te verwachten was. Het bedrag - 95 euro per test - werd volgens het ministerie vastgesteld na advies van experts omdat er geen objectief inzicht gekregen kon worden in de 'reële kosten'. Na twee maanden werd het bedrag bijgesteld omdat het te hoog bleek.

Een coronatest is dan wel gratis voor de persoon die getest wordt, maar kost natuurlijk wel geld. Laboratoria rekenen kosten voor het uitvoeren van de test en GGD's voor het inrichten van de teststraten.

Advies arts

Uit navraag door Nieuwsuur blijkt dat in het originele tarief van 95 euro een bedrag voor medisch advies van een specialist verwerkt zat, terwijl voor tests uit GGD-teststraten geldt dat er meestal geen specialist aan te pas komt. Per 1 juni werd het tarief daarom verlaagd naar 65 euro, mede na een berekening van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Toen waren al ruim 360.000 mensen getest voor het hogere tarief. In totaal is naar schatting 11 miljoen euro betaald aan meerkosten voor de adviezen van artsen die in veel gevallen niet zijn verstrekt.

Paul Savelkoul, medisch microbioloog in het academisch ziekenhuis in Maastricht, vindt de prijs van 95 euro niet onredelijk. "In de eerste weken van de crisis hebben artsen wel degelijk meegekeken en geadviseerd bij het testen. Dat heeft toen veel tijd gevraagd. Dat wordt op deze manier gecompenseerd." Dat het tarief sinds juni lager ligt, vindt hij logisch, omdat het testen steeds meer routine is geworden en minder aandacht vraagt.

Ook gezondheidseconoom Xander Koolman vindt het logisch dat het tarief is verlaagd. "Mensen komen binnen in de teststraat en horen twee dagen later 'ja' of 'nee'. Het advies van een arts hoort niet in dat tarief thuis."