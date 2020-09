De uitzending van 2 september

Een spannende dag voor minister van Justitie Ferd Grapperhaus en het kabinet. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de coronacrisis en de genomen maatregelen, maar de positie van Grapperhaus komt ook aan de orde. Hij ging onlangs door het stof omdat er niet voldoende afstand werd gehouden op zijn bruiloft. Op nieuw gepubliceerde foto's is te zien dat hij meerdere coronaregels overtreedt. De linkse oppositie vindt dat hij hierdoor ongeloofwaardiger wordt.

Burgemeesters zijn de baas in deze crisis, niet de minister

GGD's die maar moeizaam kunnen opschalen, testcapaciteit die tekort schiet en verwarring over de vraag wie er eigenlijk de baas is bij de beheersing van de coronacrisis. Oud-GGD-directeuren Laurent de Vries en Richard Janssen en crisisexpert Gert-Jan Ludden zien met lede ogen aanzien hoe de regie in de bestrijding van de pandemie is verdeeld over veel te veel instanties.

Door een weeffout in de wet is er geen directe aansturing vanuit Den Haag en structurele bezuinigingen vanaf 2008 bij de GGDs maken dat de slagkracht ontbreekt. En dat nekt ons, volgens de drie deskundigen.