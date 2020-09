De uitzending van 1 september

Het is vandaag 1 september, ongeveer zes maanden na de eerste uitbraak van het coronavirus. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge houden vanavond weer een persconferentie over de ontwikkelingen. Vermoedelijk gaan ze in op de regels voor nachtclubs en discotheken, die nog steeds niet open mogen.

Deze Nederlandse natuur blijft voor ons verborgen

In Nederland is er bijzondere natuur te vinden op onverwachte plekken. Dat laten we zien in onze serie over verborgen natuurparels. Vandaag deel 1 over een plek in het Drentse Assen. Het gaat om natuurgebied dat naast een kleine schietbaan van Defensie ligt, met unieke flora en een hoge biodiversiteit.

Het Witterveld is niet toegankelijk voor mensen, maar een ecoloog van Defensie liet Nieuwsuur toe voor een bijzonder inkijkje. Wil je alvast meer zien van de verborgen natuurparels? Bekijk dan onze YouTube-video hieronder: