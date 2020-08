'Wel een mondkapje in de tram maar niet in de klas, dat kan ik niet uitleggen'

Lesgeven in coronatijd is een flinke worsteling, merken veel scholen nu de eerste week achter de rug is. Want: wel of geen mondkapjes, en wel of geen afstand tussen de leerlingen. En hoe moet het met de ventilatie? Het blijkt een hele klus om te bedenken wat wijsheid is. Kritische volgers van het kabinet pleiten voor meer duidelijkheid.

"Het kabinet moet de scholen een heel duidelijk en dwingend advies geven over wat ze moeten doen in welke situatie. De adviezen die ze nu krijgen van het RIVM en het OMT zijn niet helder en zijn voer voor discussie", zegt Wim Schellekens van het Redteam, een groep experts die de maatregelen van het kabinet tegen het licht houdt.

Hij wijst er ook op dat de adviezen nu voor alle regio's hetzelfde zijn. "Terwijl de situatie in Amsterdam heel anders is dan in Assen. Daar kunnen de scholen eigenlijk helemaal open, zonder al te veel aanpassingen. Maar in Amsterdam komen er dagelijks veel besmettingen bij. En is de kans op een besmet kind op school dus heel groot."