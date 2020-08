De uitzending van 25 augustus

De eerste scholen begonnen vorige week in de regio Noord, deze week volgden de zuidelijke provincies en volgende week start de regio Midden-Nederland. Veel scholen worstelen met de coronamaatregelen. Slechte ventilatie en wel of geen mondkapjes: we bespreken de dilemma's met de directeur van een scholengemeenschap.

De opbouw van Almere

Van het afsluiten van de dijk tot de dag van vandaag: de complete opbouw van Almere is vanuit de lucht vastgelegd. In het stadsarchief zijn nu de meest bijzondere foto's uit in totaal 25.000 foto's te zien in een expositie over Almere.