De uitzending van 20 augustus:

Russische oppositieleider in coma na vergiftiging

Aleksej Navalny, een belangrijke leider van de Russische oppositie, is vandaag vergiftigd. Hij ligt in coma aan de beademingsapparatuur op een intensive care. Volgens zijn woordvoerder is er gif in zijn thee gedaan, vlak voor hij het vliegtuig in stapte. Een behandelend arts zegt dat het niet zeker is dat de politicus doelbewust is vergiftigd.

Navalny is eerder vergiftigd, zegt zijn woordvoerder, toen hij een jaar geleden gevangen zat. De oppositieleider is al jaren kritisch op president Poetin en geldt als de belangrijkste politieke tegenstander van het Kremlin. Vanavond geeft Derk Sauer, als nedia-ondernemer werkzaam in Rusland, zijn commentaar op de gebeurtenissen van vandaag.