De uitzending van 19 augustus

Geen structurele loonsverhoging zorgpersoneel

Het kabinet gaat geen structurele loonsverhoging regelen voor werknemers in de zorg. Door de onzekere economie is daar geen ruimte voor, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet liggen de lonen in de zorg op peil. Zo zijn ze de afgelopen jaren meegegroeid met de markt en zijn er afspraken gemaakt voor "serieuze" loonstijgingen tussen de 3 en 5 procent.

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de beloning van zorgmedewerkers. De oppositie brengt dan een motie in stemming over extra beloning.