De uitzending van 18 augustus

'Amsterdam moet teugels strakker aanhalen'

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vanavond weer een persconferentie. Daarin zullen regionale coronamaatregelen worden bekendgemaakt. De Jonge heeft samen met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's gekeken naar de regionale verschillen, die zijn volgens de minister groot.

Zeker is dat er extra maatregelen komen voor de regio Amsterdam, waar het aantal besmettingen toeneemt. Volgens de minister moeten de teugels daar strakker worden aangehaald. We wonen de persconferentie bij en doen verslag. Ook kijken we naar Amsterdam Nieuw-West, dat geldt als een corona-hotspot.