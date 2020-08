De uitzending van 17 augustus

Het RIVM doet onderzoek naar de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus in rioolwater dat met de ontlasting van mensen in het rioolwater terecht komt. Het rioolwater laat in een vroeg stadium zien dat ergens corona heerst, nog voordat mensen zelf symptomen hebben. We spreken met onderzoekers over het nut van het onderzoek en over de uitbreiding van het aantal meetpunten.

Aanhoudend protest Wit-Rusland

Op verschillende plaatsen in Wit-Rusland leggen mensen het werk neer uit protest tegen het regime van president Loekasjenko. Zo wordt er gedemonstreerd voor het gebouw van de staatszender in de hoofdstad Minsk en protesteren arbeiders uit verschillende fabrieken in de omgeving bij een tractorfabriek in Minsk waar de president vanochtend een werkbezoek brengt.

In een nieuwe videoboodschap zei de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja vanochtend dat ze klaar is om de leiding te nemen en de rust terug te brengen in het Oost-Europese land. Vanavond het laatste nieuws uit Wit-Rusland.