De uitzending van 15 augustus

In Wit-Rusland zijn net als de afgelopen week opnieuw duizenden mensen op de been, die het vertrek van president Loekasjenko en nieuwe, eerlijke verkiezingen eisen. De Russische president Poetin en Loekasjenko hebben vanmiddag met elkaar gebeld over de massale protesten, zo bevestigt het Kremlin. Eerder vandaag had Loekasjenko om zo'n gesprek gevraagd. Hij noemde de protesten in zijn land niet alleen een bedreiging voor Wit-Rusland, maar voor de hele regio. Wat is de rol van Rusland?

De dreiging van China in Taiwan

Nergens in de wereld is de dreiging van een steeds sterker en machtiger China groter dan in Taiwan. Steeds vaker rolt China met de militaire spierballen aan de Taiwanese grens. De grote vraag op het eiland is dat ook niet of, maar wanneer Taiwan aan de beurt is. Want China ziet Taiwan als een afvallige provincie, die ooit weer onderdeel zal worden van China.