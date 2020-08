Leven op Mars betekent heen, maar nooit meer terug

Een avontuur dat nooit meer stopt. Wie ervan houdt, heeft misschien interesse in een tripje naar Mars. Of hebben we daar als mens niets te zoeken?

De reis naar de rode planeet kost vele miljarden en je bent minimaal een half jaar onderweg. Daarbij wordt het ook nog een enkeltje: terugkeren is (voorlopig) onmogelijk. Toch lanceerden meerdere landen afgelopen jaren raketten richting Mars om onderzoek te doen naar de planeet.

Wonen we ooit op Mars of blijft het bij een verre droom? En áls het ons lukt om er te komen, hoe overleven we dan op deze ijskoude planeet?

Verslaggever Mathijs Bouman stapt in een onderzeeër om uit te zoeken hoe realistisch onze expeditie naar Mars is: