De uitzending van 7 augustus

Hoe gaan andere landen op vakantie?

Vakantie vieren, dat gaat dit jaar wereldwijd anders dan voorgaande jaren. Wij volgden de afgelopen tijd twaalf mensen uit verschillende landen om te zien hoe zij de pandemie ervaren. Deze twaalf locals hebben ieder te maken met heel erg verschillende situaties.

We spraken met reisorganisator Babak Aliabadi uit Iran, die drie dagen ging kamperen in eigen land. Ook spreken we we Andrey Tkachov, een fitness-coach uit Wit-Rusland, over zijn vakantie naar Turkije. De Braziliaanse Carmino Nardachionne jr. vertelt hoe het er in Brazilië aan toe gaat. "We zijn het uitstellen zat."