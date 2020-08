Overgewicht verergert coronaklachten, merkte ook Pim op de IC

"Als we kijken naar de mensen die in de eerste golf van de coronapandemie op de intensive care terecht kwamen, dan gaat het in ruim driekwart van de gevallen om mensen met overgewicht of, erger zelfs, obesitas", zegt Liesbeth van Rossum die als internist werkt bij het Erasmus MC en hoogleraar obesitas is.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft momenteel overgewicht, 15 procent heeft zelfs obesitas. Hoe hoger het gewicht, hoe groter het risico op een ernstiger ziekteverloop, legt Van Rossum uit. "Als je veel buikvet hebt, heb je chronisch wat ontsteking in je lichaam en doet je immuunsysteem het minder goed." Als er dan een virus of bacterie bij komt, is dat zwaar voor het lichaam.

"Het was echt heel close", zegt Pim Touber. "Een arts zei tegen me: het is dat je nooit gerookt hebt, anders was de kans heel groot geweest dat je het niet gehaald had. Ik keek ook af en toe om me heen op de intensive care en daar lagen heel veel te zware mensen. Ik was geen uitzondering."

Bijwerkingen

Intensivist Mart Groot van het Erasmus MC zag hetzelfde gebeuren op de intensive care. Bij een reguliere longontsteking heeft ongeveer de helft van de patiënten last van overgewicht, bij corona 80 procent.

Hoe hoger het gewicht, des te zwaarder het beademingsproces. "En dat geeft een groter risico op bijwerkingen of longschade", zegt Groot.