De uitzending van 4 augustus

Aantal positieve coronatests bijna verdubbeld Het aantal mensen dat positief is getest op corona is de afgelopen week sterk gestegen, terwijl er minder mensen zijn getest. Er kwamen 2588 coronapatiënten bij, meldt het RIVM vandaag. Een week eerder waren dat er nog 1329. Er zijn ongeveer 10.000 minder tests afgenomen dan in de voorgaande week, toen er 111.764 mensen werden getest. Vorige week was nog 1,1 procent van de afgenomen tests positief, nu is dat 2,3 procent. We bespreken de nieuwe RIVM-cijfers met epidemioloog Frits Rosendaal.

Mode-industrie duurzamer na coronacrisis? De mode-industrie is hard geraakt door de coronacrisis: naar schatting zal de wereldwijde kledingindustrie tot 30 procent krimpen in 2020. Maar, nu de winkels weer open zijn en de fashion weeks online van start zijn gegaan, komt van velen in de industrie de roep om een duurzamere herstart. Is de modewereld zoals we die kenden vóór corona voorgoed verleden tijd?