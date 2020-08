Reizend door Europa, met het coronavirus op de hielen

De eerste keer dat we corona in de ogen kijken, zal ik nooit vergeten. Het is eind maart en we hebben toestemming om te filmen in een ziekenhuis in Breda. Op een brancard wordt een angstig hoopje mens binnengebracht. Het is mevrouw J., een jaar of zeventig. Ze snakt naar adem en kreunt.

Behulpzame verpleegkundigen, ingepakt als maanmannetjes, dienen zuurstof toe via slangen in haar neus. Langzaam komt er kleur in haar gezicht en kan ze ademen. En praten. Ze vertelt hoe ze plotseling dacht dat ze stikte. "Dit is dus corona", dacht ze nog. "Dit is het einde."

Die ochtend worden meer mensen het ziekenhuis binnengereden. Soms jong, met hun sportschoenen nog aan. Allemaal in ademnood. Die beelden blijven bij ons als we begin april starten aan een reis door elf Europese landen om de coronacrisis te verslaan.