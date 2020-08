De uitzending van 1 augustus

Hoe onschuldig is TikTok?

President Trump zegt dat hij muziekvideo-app TikTok in de Verenigde Staten gaat verbieden. TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. In de VS zijn al langer zorgen over censuur en misbruik van gebruikersgegevens door de Chinese overheid. Zijn de zorgen begrijpelijk? We praten vanavond in de studio met cyberdeskundige Mary-Jo de Leeuw.