De uitzending van 29 juli

In een reportage spreken we over de transporten en de claim met Salo Muller, zijn advocaat en historicus Dirk Mulder.

Veiligheidsberaad bespreekt corona-ontwikkelingen

De voorzitters van de veiligheidsregio's komen woensdagmiddag in Utrecht bij elkaar voor een ingelast Veiligheidsberaad over de jongste corona-ontwikkelingen. Ze praten over het stijgend aantal besmettingen en de discussie over mondkapjes. Wat komt er uit het overleg? Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, is te gast in de studio.