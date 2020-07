De uitzending van 27 juli

Coronavaccin: wat is de stand van zaken?

Wereldwijd zijn er vele coronavaccins in ontwikkeling. Een klein deel daarvan wordt op dit moment op mensen getest, de rest zit nog in fase van laboratoriumtests en dierproeven. Nieuwsuur zet vanavond de mondiale stand van zaken op een rij. Ook spreken we in de studio met Hanneke Schuitemaker, hoofd virale vaccins bij Janssen Vaccines in Leiden, over het vaccin dat Janssen aan het ontwikkelen is.