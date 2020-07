De uitzending van 24 juli

Terugblik op corona-maanden met Nienke Nieuwenhuizen

Nieuwsuur blikt in een serie met vier hoofdrolspelers terug op de uitbraak van het coronavirus en de bewogen maanden die volgden. Vanavond: Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van de beroepsvereniging van ouderengeneeskunde-specialisten Verenso. Zij vindt dat het kabinet te laat in de coronacrisis genoeg aandacht had voor de ramp die zich in verpleeghuizen voltrok.

Bekijk haar verhaal en dat van de andere drie hoofdrolspelers ook in onze YouTube-video: