De uitzending van 23 juli

Had carnaval wel door moeten gaan?

Donderdagavond 27 februari wordt de eerste coronapatiënt in Nederland gemeld, een man die net is teruggereisd uit Noord-Italië. Na terugkomst, een paar dagen voor zijn ziekenhuisopname, had hij nog carnaval gevierd.

Later beseffen we dat carnaval waarschijnlijk een grote coronabrandhaard was. Feestvierders die net terugkomen van skivakantie hebben het virus toen flink verspreid. Had carnaval achteraf gezien afgelast moeten worden? Zou dat wel zijn geaccepteerd?

Nieuwsuur blikt in een serie met vier hoofdrolspelers terug op de eerste corona-maanden. Vanavond: burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch.