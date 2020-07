De uitzending van 22 juli

Moeten mondkapjes breder worden verplicht?

Mondkapjes: in Nederland zijn ze alleen verplicht in het openbaar vervoer, maar in veel andere landen moeten ze ook op andere plekken worden gedragen. Zo is het in Frankrijk vanaf deze week verplicht om een mondkapje te dragen in supermarkten, kerken, sportclubs, bioscopen en andere openbare ruimten. Over het nut van mondmaskers is nogal eens discussie. Wat is nu de stand van de wetenschap hierin? We spreken met onderzoeker en hoogleraar epidemiologie Ben Cowling.