De uitzending van 21 juli

Na vier dagen onderhandelen, stevige ruzies en openlijke irritaties zijn de Europese leiders het vanmorgen vroeg in Brussel toch eens geworden. Ze hebben een akkoord bereikt over het coronaherstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. Premier Mark Rutte spreekt van een "omvangrijk en goed pakket waarin de Nederlandse belangen goed zijn gewaarborgd". Zijn de andere landen net zo tevreden?

Verspreiding coronavirus in Nederland neemt toe

Het aantal coronabesmettingen is in Nederland in een week bijna verdubbeld: van 534 naar 987. Intussen steeg het percentage positieve tests met twee derde. Dragers van het virus besmetten bovendien meer andere mensen.

De meeste besmettingen vinden nog steeds binnen gezinnen en huishoudens plaats, maar de afgelopen weken wordt het virus ook vaker overgedragen tussen vrienden en verdere familie. Ook op feestjes, in het café en op werkplekken zijn meer besmettingen.