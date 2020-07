Drukte bij teststraat in Goes: 'Een zoon van mijn kennis was op dat feest'

De IC's zijn zo goed als leeg, maar er zit sinds een paar dagen wel een stijgende lijn in het aantal gemelde coronabesmettingen. In een café in Hillegom, bij een huisartsenpost in Nieuw Vennep en bij een restaurant in Wanneperveen zijn meerdere mensen besmet. Ook in Goes loopt het aantal gevallen snel op. Sinds 1 juli zijn er 59 gemelde besmettingen.

De besmettingen in Goes zijn volgens de veiligheidsregio te herleiden naar twee feestjes. Het gaat vooral om jongeren tussen de 16 en 19 jaar oud, maar er is ook een kleine piek te zien bij mensen rond de 45 jaar. "Dat zijn waarschijnlijk hun ouders", zegt Gerben Dijksterhuis van de Veiligheidsregio Zeeland.

Bij de teststraat was het vandaag druk. "Mijn zoon is gehandicapt, hij gaat naar een dagbesteding. Ik moet er ook niet aan denken dat ik mijn werkgever opzadel met een bedrijf dat dicht moet", zegt een vrouw die zich net heeft laten testen. "De zoon van een kennis was erbij. Mijn kinderen zijn ook van die leeftijd."