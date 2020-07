De uitzending van 20 juli

Nieuwbouw vertraagd door eindeloze inspraakprocedures

Nederland heeft snel veel nieuwe woningen nodig, maar 'snel' en 'bouwen' gaan in ons land niet samen. Het kost vaak jaren voordat een nieuwe wijk er komt. Veel tijd gaat op aan inspraak- en bezwaarprocedures. Want omwonenden zien het lang niet altijd zitten, zo'n nieuwe wijk in de achtertuin.

Zij komen in verzet, vaak tot de hoogste rechter aan toe. De Raad van State behandelt ieder jaar honderden zaken over nieuwbouwplannen. Zoals het 'Plan Hofstede' in het Brabantse Rucphen. Daar zien omwonenden het stuk bos voor hun deur niet graag plaatsmaken voor een nieuwbouwwijk.