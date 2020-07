Steeds meer vragen in Tweede Kamer over coronabeleid ouderenzorg

In de aanloop naar de evaluatie van de coronacrisis leven er bij politieke partijen steeds meer vragen over hoe de situatie in met name verpleeghuizen en de thuiszorg is aangepakt. "Het gebrek aan bescherming van zorgverleners is de schandvlek van de corona-aanpak van deze regering", zegt bijvoorbeeld SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek deze week dat zorgmedewerkers in de coronacrisis in onveilige situaties gebracht zijn door de richtlijnen van het RIVM. De coronarichtlijnen schrijven voor dat het dragen van beschermende kleding in allerlei gevallen "niet nodig" is. Zorgmedewerkers zeggen dat zij daardoor ouderen besmet hebben, die later zijn overleden.

Zorgkoepels uitten kritiek op de richtlijnen en zeggen nu spijt te hebben van het volgen ervan. Maar de richtlijnen zijn nog niet aangepast.

Hoe kon het dat coronarichtlijnen tot onveilige situaties leidden? Bekijk de video: