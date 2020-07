Hoe coronarichtlijnen onaangepast bleven, ook na kritiek over onveiligheid

Medewerkers en bestuurders in de verpleeghuis- en thuiszorgsector zijn in de coronacrisis in onveilige situaties gebracht door de richtlijnen van het RIVM, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Die richtlijnen schreven voor dat het dragen van beschermende kleding zoals mondmaskers in allerlei gevallen "niet nodig" was. Zorgmedewerkers zeggen dat zij daardoor ouderen besmet hebben, die later zijn overleden. De richtlijnen veranderden nauwelijks nadat zorgkoepels kritiek hadden geuit.

De richtlijnen hadden een magere wetenschappelijk basis en zijn niet zonder politieke invloed tot stand gekomen; het ministerie van Volksgezondheid was erbij betrokken.

Bekijk hier de drie delen van ons onderzoek: