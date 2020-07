De uitzending van 17 juli

We spreken met twee buitenlandse Brussel-correspondenten over de positie van Rutte en hun verwachtingen ten aanzien van het slagen van de top. Ook spreken we met onze eigen correspondent in Brussel Sander van Hoorn.

Goed ventileren in de strijd tegen aerosolen

Ze zijn piepklein, maar zorgen misschien wel voor het grootste twistpunt in de bestrijding van het coronavirus: aerosolen. De WHO en het RIVM erkennen inmiddels de rol van deze minuscule druppeltjes in de lucht bij de verspreiding van het virus, maar zien die rol als zeer beperkt. Maar daar zijn de meningen dus over verdeeld.

Waar alle partijen het wel over eens zijn is dat ventileren heel erg belangrijk is bij het bestrijden van aerosolen. En wat goed ventileren is, wordt nu onderzocht. We kijken mee met natuurkundige Daniel Bonn van de Universiteit van Amsterdam.