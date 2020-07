De uitzending van 14 juli

Ook grote woningnood op het platteland

De woningnood is niet alleen een probleem van de grote steden. Ook op het platteland is een groeiend tekort aan betaalbare woningen. Vooral starters vinden er moeilijk een huis, waardoor zij wegtrekken uit de dorpen. En dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van het platteland. Vanavond deel II van onze serie 'Woningmarkt op slot' vanuit het dorp Haarle in Overijssel.

Bekijk ook onze YouTube-video over de woningnood. We zoeken uit hoe de beperkte doorstroom op de woningmarkt - met creatieve initiatieven - weer op gang kan komen: