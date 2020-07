De uitzending van 13 juli

Waar komen de nieuwe huizen in Utrecht?

Een betaalbare woning is tegenwoordig nauwelijks meer te vinden. Nederland komt meer dan 331.000 huizen tekort en de huizenprijs is nog nooit zo hoog geweest als nu: gemiddeld 335.000 euro voor een woning. Meer dan de helft wordt boven de vraagprijs verkocht.

Nieuwsuur kijkt met een vijfdelige serie naar de situatie op de woningmarkt. Vanavond deel 1 vanuit Utrecht. De stad heeft snel veel nieuwe woningen nodig, maar waar moeten die komen? In de stad of in de polder? De gemeente en de projectontwikkelaars zijn het niet met elkaar eens.