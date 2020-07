De uitzending van 11 juni

Vandaag wordt bekend wie de meeste stemmen kreeg bij de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA: Mona Keijzer, Hugo de Jonge of Pieter Omtzigt. Als niemand meer dan 50 procent heeft, is er nog een ronde nodig.

Israëliërs protesteren tegen corona-aanpak

Israël leek het coronavirus aanvankelijk meteen de baas. Met een strenge lockdown werd een massale uitbraak voorkomen.

Maar toen besloot de regering alles in een keer open te gooien, en vrijwel meteen ging het mis. Het leidde tot een tweede golf aan besmettingen, die nu al hoger is dan de eerste. Critici vinden dat de regering veel te laat heeft gereageerd op de oplopende besmettingscijfers. In de uitzending een reportage.