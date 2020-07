De uitzending van 7 juli

Regionale lockdown: hoe is dat in Nederland geregeld?

In het buitenland zien we steeds vaker regionale lockdowns. Zo gingen afgelopen weekend in Spanje weer twee regio's op slot om een nieuwe uitbraak te voorkomen. Hoe is het in Nederland geregeld, mocht er zo'n regionale lockdown nodig zijn? Te gast is Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.