De uitzending van 5 juli

NVWA nalatig bij corona-uitbraak

Slachterijen blijken grote brandhaarden van corona. En daar was al vroeg voor gewaarschuwd. Maar de toezichthouder NVWA deed er weinig mee. We spreken met twee boze dierenartsen die voor de NVWA werk(t)en. De dierenartsen die in de slachterijen moeten toezien op dierenwelzijn en voedselveiligheid, voelen zich onvoldoende gehoord en in de steek gelaten.