De uitzending van 2 juli

Hoe groot is de groep die bestand is tegen het coronavirus?

Slechts een klein deel van de Nederlandse bevolking heeft het coronavirus inmiddels gehad en heeft daardoor antistoffen in het bloed. Niet alleen mensen die covid-19 hebben gehad blijken immuun, ook andere mensen blijken ongevoelig voor het virus.

Het wordt steeds duidelijker dat ons immuunsysteem een grote rol speelt in het verloop van de ziekte. In de hele wereld en ook in Nederland wordt hier onderzoek naar gedaan. En dat onderzoek wijst erop dat er waarschijnlijk meer mensen bestand zijn tegen het virus dan we eerst dachten.