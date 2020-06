De uitzending van 27 juni

'Wanbeleid' in Texas bij corona-uitbraak Het coronavirus is in de Verenigde Staten nog lang niet onder controle. Een van de zwaarst getroffen staten is Texas. De geplande versoepeling van de coronamaatregelen is uitgesteld. Viroloog Benjamin Neuman van Texas A&M University spreekt van wanbeleid. We praten erover met correspondent Marieke de Vries.

Weg met de eenzaamheid Hoe ging het tijdens corona in verpleeghuizen, en wat moet bij een eventuele tweede golf anders? We bezoeken een verpleeghuis in Limburg, waar ze de 1,5 meter hebben losgelaten. Volgens het bestuur is onderschat wat het betekent als bewoners hun familie niet meer mogen zien. Anne-Mei The, Hoogleraar langdurige zorg en dementie, meldde zich half april als assistent bij een verpleeghuis. In de studio vertelt ze over haar ervaringen.