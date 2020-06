Dit is niet de laatste pandemie, dus moeten onze steden op de schop

Meer dan ooit moesten we het de afgelopen maanden doen met ons huis en de buurt waarin we wonen. Wie geen tuin had was aangewezen op parken in de buurt, die vanwege de drukte soms moesten worden ontruimd. Het roept de vraag op of de inrichting van onze steden nog wel van deze tijd is.

Na eerdere epidemieën gingen we onze steden rigoureus anders inrichten. Zo kwam na de cholera-epidemie het besef dat hygiëne belangrijk is. Uiteindelijk werd overal riolering aangelegd.

De kans is volgens deskundigen groot dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met een pandemie. Hoe zorgen we ervoor dat Nederlandse steden daar goed op voorbereid zijn?

We zoeken uit hoe we ons land pandemieproof maken: