De uitzending van 25 juni

Moskeeën beïnvloed vanuit onvrije landen

De parlementaire ondervragingscommissie die na onderzoek van Nieuwsuur en NRC werd opgezet om vast te stellen of er invloed wordt gekocht in moskeeën en moskeescholen in Nederland door 'onvrije' landen, stelt vandaag dat dit het geval is. De buitenlandse geldschieters oefenen invloed uit door imams op te leiden en te betalen. Die imams dragen fundamentalistische boodschappen uit die de kernwaarden van onze samenleving afwijzen, aldus de commissie.

De omvang van de geldstromen is volgens de commissie moeilijk vast te stellen, maar het gaat in ieder geval om miljoenen. Het kabinet zei in februari al, na de verhoren door de commissie, een verbod te willen op buitenlandse financiering uit onvrije landen. Wat moet er verder gebeuren? We bespreken de conclusies van de commissie vanavond met voorzitter Michel Rog (CDA).