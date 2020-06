De uitzending van 24 juni

Kabinet komt vanavond met verdere versoepelingen

Vanavond om 19.00 uur geeft het kabinet weer een persconferentie over de nieuwe versoepelingen en aanvullende coronamaatregelen. Een aantal versoepelingen is al uitgelekt. Het gaat om de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), die het kabinet doorgaans overneemt.

Zo mogen er straks weer mensen naar voetbalwedstrijden en mogen musea en theaters meer bezoekers ontvangen. Dit alles op 1,5 meter afstand. Hoe gaat dat in z'n werk? We gaan langs bij Johan Cruijff ArenA, die door de gemeente Amsterdam is aangewezen als testlocatie.

Ook kijken we naar de verpleeghuizen. Mogelijk komt minister Hugo de Jonge vanavond met versoepelingen als het gaat om het bezoek dat bewoners mogen ontvangen. Conny Helder, bestuurslid van branchevereniging ActiZ, is te gast.