De uitzending van 23 juni

Kunnen studenten na de zomer rekenen op meer fysiek onderwijs, of zijn de risico's nog te groot? We gaan langs bij opleidingen en spreken met epidemioloog Patricia Bruijning .

In Baltimore zijn protest en actie nog steeds nodig

We zijn nog maar op de helft van het jaar, maar 2020 gaat met een pandemie, een economische crisis en massaprotesten tegen racisme nu al de boeken in als een van de onstuimigste jaren uit de Amerikaanse geschiedenis. Vaak wordt de vergelijking gemaakt met 1968, ook een jaar van grote maatschappelijke onrust, raciale spanningen en krachtige protestbewegingen. Nieuwsuur gaat naar Baltimore, een stad die toen net als nu een kruitvat was en een broedplaats van activisme.