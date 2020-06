Sander Kollaard krijgt de Libris Literatuur Prijs 2020

"Kollaard schrijft alsof hij praat met de lezer, gezellig, haast met een kopje thee erbij. Maar we merken al snel dat er meer steekt achter die knusse toon, achter de lichtvoetige zinnetjes. Dit is geraffineerder, voel je, en je moet zorgvuldig lezen", schrijft de jury.

De auteur krijgt de prijs voor zijn roman Uit het leven van een hond, waarbij we vierentwintig uur met de doodgewone vijftiger Henk op stap gaan, samen met zijn hond. De jury roemt het 'bijzondere boek over een onopmerkelijke man' om de spanning in de zinnen, die steeds weer verrassen.

Schrijver Sander Kollaard heeft de Libris Literatuur Prijs 2020 gewonnen. Dat is vanavond bekendgemaakt in Nieuwsuur, tijdens een a-typische, maar coronaproof uitreiking.

Dosis levenslust

"Een dag uit het leven van een hond - en zijn baasje - bevat geen wereldschokkende gebeurtenissen, maar Kollaard laat in de vierentwintig uur met die doodgewone Henk zien waar het in een mensenleven om gaat. Deze uiterst fijnzinnige roman geeft de lezer schokken van herkenning, een dosis levenslust, lessen in levenskunst en en passant veel leesplezier", schreef de jury.

Volgens Kollaard hebben veel mensen gereageerd op de positieve toon. "Die toon kwam er gewoon in omdat ik mij zelf op dat moment zo voelde. Een zekere drang voelde om het licht te zoeken, en de vreugde in het leven. Het is een tijd van sarcasme en liegen, ik was dat zat."

Kollaard woont in Zweden. "Als schrijver krijg ik steeds weer de vraag wat ik van de Zweedse corona-aanpak vindt. Dat weet ik niet. De meeste schrijvers weten over verreweg de meeste dingen helemaal niks, daarom schrijven ze van die dikke boeken", zei hij eerder in Nieuwsuur.

De Libris Literatuur Prijs is, samen met de BookSpot Literatuurprijs, de belangrijkste jaarlijkse onderscheiding in de Nederlandstalige literatuur. Naast Sander Kollaard waren Saskia de Coster, Wessel te Gussinklo, Oek de Jong, Marijke Schermer en Manon Uphoff genomineerd. Kollaard wint met de prijs een bedrag van 50.000 euro.