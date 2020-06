De uitzending van 22 juni

Vandaag gaat het MH17-proces weer verder in de rechtbank bij Schiphol. De verdediging van verdachte Oleg Poelatov gaat dan zeggen wat er volgens hen nog onderzocht moet worden. Zijn Nederlandse advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewij van Eijck beklaagden zich eerder te weinig voorbereidingstijd te hebben gehad om zich in het tienduizenden pagina's tellende dossier te verdiepen.

Vanwege corona is het traditionele galadiner in het Amstelhotel afgelast en moesten de genomineerden lang wachten op de bekendmaking. Maar vanavond is het zover. Juryvoorzitter Ionica Smeets maakt de winnaar bekend van de Libris Literatuur Prijs 2020, terwijl we live schakelen met de zes genomineerden.

Nieuwe canon van de Nederlandse geschiedenis

Vandaag is de presentatie van de nieuwe canon van de Nederlandse geschiedenis. De belangrijkste wijzigingen zitten er in dat er meer aandacht is voor vrouwen en het slavernijverleden beter wordt omschreven. We spreken erover met historicus James Kennedy, die verantwoordelijk is voor de nieuwe canon.