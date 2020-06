Schrijven in coronatijd: wie wint de Libris Literatuur Prijs?

Het geduld van de zes Libris-genomineerden van 2020 is behoorlijk op de proef gesteld. Geen traditioneel galadiner in het Amstelhotel en nog steeds geen winnaar. De coronacrisis gooide roet in het eten. Anderhalve maand langer hebben de auteurs moeten wachten. Vanavond is het zo ver en maakt de jury de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2020 bekend in Nieuwsuur. Wat heeft de coronacrisis de genomineerde schrijvers gebracht?

"Schrijven in coronatijd vond ik verschrikkelijk, zenuwslopend en niet te doen", zegt de Vlaamse Saskia de Coster. "Het leek alsof er een soort deken over alles heen werd gelegd, een filter waardoor opeens de hele wereld werd bekeken maar waardoor ook veel ongezien bleef. Dat vond ik wel een groot risico. Voor ons als maatschappij en voor ons als mensen. Je fantasie bloeit er niet van open."

Streeploze luchten

Je zou verwachten dat er geen beroepsgroep beter is voorbereid op quarantaine dan de schrijver, die immers altijd al geïsoleerd werkt. "Dat is inderdaad precies wat een schrijver met de verhalen in zijn boeken zoekt", vindt Marijke Schermer. "Het isolement en die afsluiting van personen, een situatie of een gezin."

Ook Manon Uphoff zag voordelen. "Ik genoot van de stilte, de streeploze luchten en dat je in die stilte jezelf weer eens kon horen denken. Bovendien was ik blij dat ik niemand meer drie zoenen hoefde te geven, iets wat ik vaak uit pure onhandigheid doe."

Voor Oek de Jong werkte het juist omgekeerd. Net als vele andere Amsterdammers kwam hij voor het eerst in contact met zijn buren. "Na al die jaren van elkaar groeten, hebben we nu ook echt kennisgemaakt en gesprekken gevoerd. Het massatoerisme was weg en er kwam een soort gemoedelijkheid terug."