De uitzending van 21 juni

Vladimir Poetin wil weer zichtbaar zijn

Net als in de VS voor Donald Trump, moeten ook in Rusland de corona-maatregelen wijken om de politieke toekomst van Vladimir Poetin veilig te stellen. En al is het coronavirus er nog lang niet uitgewoed - elke dag komen er nog talloze nieuwe gevallen bij - de uitgestelde militaire parade ter gelegenheid van de 'Dag van de Overwinning op Nazi-Duitsland' moet en zal doorgaan. Woensdag is het zover. Gisteren was de generale repetitie. Correspondent David Jan Godfroid doet verslag.